Procesan a torturador de perros

Ciudad de México— Marco Antonio alias "El Orejas", quien torturó a su perra Merry y fue evidenciado en redes sociales, fue vinculado a proceso por el delito de violencia intrafamiliar.

En entrevista con Reforma, Carla Rodríguez, la prima del agresor y quién grabó el vídeo que mostró el ataque del sujeto, explicó que esta tarde fue la audiencia de Marco Antonio por la denuncia que ella puso en su contra.

"Ayer lo agarraron... lo detuvieron ayer afuera del negocio de su padrastro y hoy fue la audiencia",dijo.

Rodríguez contó que fue un proceso difícil el enfrentarse a Marco Antonio de quién recibió amenazas y golpes.

"Los dos estábamos cada quien con su abogado y el Ministerio Público, lo vi nervioso e intranquilo".

La mujer aseguró que Marco fue enviado al Reclusorio Oriente y que ella tendrá que presentarse en dicho penal en dos meses, tiempo que dictó el Juez de Control para el cierre de las investigaciones.

Al ser cuestionada sobre la denuncia en contra de Marco Antonio por el delito de maltrato animal, argumentó que aún no avanza, pues la asociación Corazones Callejeros que rescató a la perra, todavía no presenta ante la PGJ local a Merry, Zeus y sus cachorros.

"Tenemos un problema porque la asociación que se quedó con los perros no los quiere devolver, la Fedapur ya se los pidió y no los quieren entregar", aseguró.

Fue después de publicarse los videos en los que Marco Antonio atacaba a su mascota, la PGJ llevó a cabo un cateo en su domicilio ubicado en la Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, sin éxito.

Desde ese entonces la organización civil tuvo en resguardo a Merry, Zeus y a sus cachorros, en espera de su recuperación y adopción.

Sin embargo, la prima del agresor dijo a este medio que Corazones Callejeros omitió informar que la mascota maltratada tuvo una fractura.

Por otro lado, fuentes ministeriales aseguraron que Flores fue detenido al cumplimentarse la orden de aprehensión por violencia intrafamiliar.

Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia local no ha informado de los avances en la investigación por el delito de maltrato animal.