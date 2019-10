¿Por qué no hablan de 'hombricidios'?: Bronco

Ciudad de México— El Gobernador Jaime Rodríguez cuestionó este martes por qué es común que un hombre participe en un delito o sea asesinado, y no se hable de "hombricidios", como en el caso de las mujeres.

"El tema es feminicidios... hablan de feminicidios, y no hablamos de hombricidios", dijo al ser cuestionado sobre el constante crecimiento de mujeres asesinadas y el liderato nacional que tiene Monterrey en dicho delito.

"Se ve común que un hombre cometa un delito o sea asesinado o ejecutado, y hoy tenemos este flagelo que es el feminicidio", comentó.

Aunque no presentó cifras, argumentando que las pedirá a la Fiscalía General, Rodríguez sostuvo que si hay más mujeres asesinadas, también hay más mujeres involucradas en actividades delictivas.

"El número de feminicidios, cierto, nos ha crecido, pero ¿cuál es el origen?", preguntó.

"Hoy estamos viendo con desagrado, no me gusta decirlo, lo tengo que decir porque es mi responsabilidad como gobernante, que en los casos de algunos feminicidios -lo vamos a ver en la estadística cuáles son las razones por las que una mujer es asesinada- hay muchos casos porque se están dedicando a la venta de droga, se han metido al tema del narcomenudeo", añadió.

"Eso es algo que debemos ponerle atención. No es una justificante, es una razón".

Según el Gobernador, todas las autoridades tienen la instrucción de fortalecer el trabajo preventivo, al tiempo de implementar programas focalizados en las zonas de mayor incidencia.

"Lo que estamos haciendo es incrementar la alerta a todas las autoridades en el sentido de que trabajemos mucho más en el tema de prevención, mucho más en focalizar dónde están, para que a partir de ahí trabajemos", expresó.

"En base a la estadística se genera el programa y vamos al lugar del origen donde se está generando este concepto".