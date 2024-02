¿Por qué la parejas terminan?, según un psicólogo

El experto en coaching John Kim escribió en Psychology Today que hay una razón muy muy importante que contribuye a que las relaciones terminen, incluso si empezaron bien, si no son tóxicas y si todo apuntaba a que iban a ser duraderas y estables.

De acuerdo con el experto, lo que mata a las relaciones es la falta de crecimiento y cambio.

“El crecimiento y el cambio son esenciales para que ambos individuos prosperen y alcancen su máximo potencial. Cuando una persona en la relación no está creciendo o cambiando activamente mientras que la otra sí, puede crear una diferencia de poder en la que una persona se siente más parental y la otra se siente más infantil. Esta dinámica no es saludable para una relación romántica porque impide que ambos individuos evolucionen y alcancen su máximo potencial juntos”, escribió.

Lo que pasa cuando no se busca un crecimiento es que las cosas no avanzan, no mejoran , no se construye nada y no hay una evolución, esto hace que la relación se sienta estancada y causa un desequilibrio entre el que sí busca su crecimiento y el que no.

Kim indica que esto también es una señal de que hay una falta de autoconciencia y que alguien no se está responsabilizando por sus acciones o incluso por su felicidad, además de que también apunta a que no hay metas y que no hay interés por desarrollarse y mejorar.

¿Cómo se puede solucionar?

Lo primero que hay que hacer es trabajar en la autoconciencia que comenta Kim, buscando descubrir metas, un propósito y maneras de crecer. Además, hay que hablar con la pareja y tener una buena comunicación con el fin de establecer metas en conjunto, tener planes y buscar maneras de desarrollarse, tanto dentro como fuera de la relación.

Busca hobbies, actividades que te sumen algo positivo y que te den un propósito, acepta el cambio como parte de la vida y toma una postura de seguir aprendiendo. La idea es que puedas construirte como individuo y no solo como alguien dentro de una relación.

Esto también te ayuda a tener una ambición sana, que es motivante dentro de la relación y ayuda a que se pueda crecer en conjunto también, y eso demuestra interés por el otro y una intención de seguir trabajando para mantener lo que tienen en las mejores condiciones posibles.