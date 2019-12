Polita, la perrita con hipil yucateco que rompió las redes

Yucatán.- Ella es “Polita” la perrita que se hizo famosa en redes sociales por portar su hipil; es de la comunidad de Ticul, Yucatán. Gamaliel Mendoza compartió la foto y en minutos causó sensación, se compartió cientos de veces.

A Polita la cubren por las bajas temperaturas, es una perra mestiza; tiene 2 hermanos, Mía, Beto y su mamá Atenea, viven y juegan juntos.

"Me pareció curiosa verla con su hipilitos que es algo tradicional de Yucatán y dije voy a detenerme, es algo que no se ve diario al menos no en mi región y le tomé la foto, lo subo a mi red y pasó lo que pasó; en estos tiempo lo que es la temporada o “heladez” como decimos en Yucatán, es importante cubrirlos; si nosotros como humanos sentimos frio a ellos se les refleja es sus patitas, incluso los hemos visto temblar en esta temporada”. Comentó Gamaliel Mendoza quien descubrió a Polita.

A Polita la califican como una perrita juguetona y cariñosa a diario se le puede ver en las calles del pueblo paseando con su elegante hipil.





Verónica Chí, Dueña de Polita cuenta como la cuida:

“Ella siente mucho frío, adentro de la casa dormia pero como hubo otra camada de perritos ya no quiere entrar a dormir; como hay frezco ahorita le cambiamos su ropa, esta vez ha le voy a poner el hipil y de hecho tenemos otros hipilitos ahí".

La consienten, incluso le han festejado su cumpleaños, se ha vuelto parte de la familia, por ello su dueña Veronica la cuida.

"Si, para mí es parte de la Familia es como mi hija pequeña, yo solo tengo 2 hijos, pero tuve 22 perritos. “

Ahora Polita es una celebridad de la comunidad de Ticul, portando su elegante hipil, traje tipico de la región de Yucatán.