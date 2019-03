Policía confiesa haber tenido sexo mientras su hija moría acalorada en un auto

La pequeña Cheyenne Hyer, de tres años, esperaba a su madre, que la había sujetado en un asiento para niños dentro del carro y quien también dejó el aire acondicionado encendido, pero no soplaba aire frío.

Cuando su madre regresó horas después, Cheyenne no respondía y cuando llegó al hospital más cercano su cuerpo tenía una temperatura demasiado elevada, de acuerdo con lo reportado por autoridades el 30 de septiembre de 2016, publicó La Silla Rota.

Este lunes una expolicía de Mississippi, Estados Unidos, confesó ante un juez que tuvo sexo con su supervisor y luego se quedó dormida mientras que su hija moría de un golpe de calor dentro de una patrulla, de acuerdo con el diario estadounidense USA Today.

Así, Cassie Barker, de 29 años, se declaró culpable de homicidio en segundo grado el lunes pasado. La mujer podría pasar hasta 20 años, o más, en prisión.

El hombre con el que Barker estaba, Clark Ladner, no fue acusado de ningún crimen, pues argumentó a los oficiales que no sabía que la niña estaba en el auto.

Los reportes de 2016 indican que Ladner dijo a los oficiales que había tomado pastillas para dormir, por lo que también se quedó dormido.

Esta era la segunda vez que Cassie Barker dejaba a su hija sola en el coche. En la primera ocasión lo hizo en una tienda en abril de 2015.

El episodio terminó con la policía quitándole la custodia temporalmente y suspendiéndola de la policía de Long Beach por una semana sin paga.

Ryan Hyer, padre de Cheyenne, dijo que nunca le informaron del primer incidente.

“Cada que cierro mis ojos, la imagino sufriendo y luego la veo tendida en el ataúd. Todavía la veo sonriendo y riendo en mi cabeza y asumo que esa sonrisa y risa se convirtieron en dolor y sufrimiento en ese momento", dijo el padre.

Hyer está demandando al Departamento de Policía de Long Beach y al Departamento de Protección de Menores de Misisipi por la muerte de su hija, argumentando que ella debió recibir una atención mayor luego del primer incidente.

“Como padre, se supone que deberías proteger a tu hijo, y Cheyenne no está porque su madre no la protegió, no solamente una vez, sino dos", agregó Ryan Hyer.