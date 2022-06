A lo largo de sus más de diez años de relación, Shakira y Gerard Piqué han sido protagonistas de rumores tanto de matrimonio como de ruptura. Ahora, sus nombres vuelven a aparecer en medios de comunicación españoles que aseguran que la pareja está sumergida en una crisis.

El periódico español Marca publicó que el jugador del Club Barcelona vive actualmente en su casa de soltero, ubicada en la misma ciudad española.

En otros medios locales, como El Periódico de Barcelona, se ha ahondado un poco más en la supuesta crisis entre la pareja y plantean que su separación se habría dado por una infidelidad del futbolista.

En el podcast Mamarazzis, las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, que conducen la emisión, afirmaron que el distanciamiento se debe a una infidelidad.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes). Me dicen ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar, me dicen 'Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia'”.

Además, las periodistas resaltaron que el deportista “va desbocado de fiesta”.

Los rumores de esta supuesta crisis tienen en el filo de su asiento a los paparazzis, de hecho, algunos de ellos -de la agencia española Europa Presss- registraron un reciente encuentro entre la intérprete de ‘Inevitable’ y el futbolista.