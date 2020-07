Pierden cuerpo de enfermera víctima de Covid-19

Tomada de Excélsior

Zacatecas.- Esthela Yessenia Torres era una enfermera que trabajaba en un centro de salud en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, sin embargo, enfermó de las vías respiratorias la semana pasada y el pasado domingo falleció víctima del Covid-19.

Los familiares de la enfermera denuncian que en el anfiteatro perdieron el cuerpo y al final solo les entregaron una urna de cenizas.

Las autoridades del hospital justificaron este hecho al asegurar que por error entregaron el cadáver a otra familia que sin verificar la identidad decidió incinerarlo.

"Lo primero que se observó es que claramente el cuerpo no se encontraba, el mismo director del ISSSTE, corroboró con sus ojos, él entró al anfiteatro y corroboró que el cuerpo no se encontraba y ahí es donde empieza la incertidumbre de decir ¿entonces dónde está?", señaló Alan Soto, cuñado de Yessenia Torres.

"Es una negligencia que ha generado créame usted gran indignación entre el gremio de los Servicios de Salud en Zacatecas, es increíble que no esté el cuerpo de nuestra compañera Yessenia, nosotros hacemos un llamado, una exigencia a las autoridades del ISSSTE a nivel nacional para que tomen cartas en el asunto y esclarezcan dónde está el cuerpo", dijo Norma Castorena, dirigente de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

La negligencia denunciada, se centra en el anfiteatro del hospital donde colocan a las víctimas del coronavirus y fue en ese espacio donde el cuerpo de la enfermera ingresó pero no se sabe realmente su destino.

Del duelo principal que es la pérdida de un familiar, hasta después yo creo llegar a esa etapa de enojo, de coraje, de frustración, de incertidumbre de no saber dónde está, creo que hemos pasado por una serie de momentos emocionalmente hablando fuertes, porque sigues hasta ahorita con la incertidumbre de saber a quién me tratan de decir que me pueden entregar o que me van a entregar en una situación de incineración es realmente mi familiar", dijo Alan Soto.

Compañeros de la enfermera y familiares exigen justicia y que se mejoren los protocolos hacia las víctimas por el coronavirus.

"Debería de haber un protocolo bien establecido en el ISSSTE para la entrega y reconocimiento de los cuerpos, no es posible nada más decir fue un error y el cuerpo no está", aseguró Norma Castorena.

"Creo que es completamente negligencia, el hecho que se le presente a las personas la oportunidad de poder reconocer a un familiar, creo que estamos en una época en la que la tecnología te ayuda a hacer mucho tipo de situaciones", comentó Alan Soto.

Las autoridades del hospital no han dado declaraciones al respecto, los familiares ahora viven un viacrucis ya que en la Fiscalía del estado no quisieron recibir su denuncia.