Peso Pluma enciende las redes con cambio de look

Peso Pluma estrenará el 20 de junio su cuarto álbum de estudio titulado “Éxodo”, y para esta nueva etapa de su carrera, decidió hacerse un cambio de look y dejar atrás el mullet que lo caracteriza.

A través de una historia en Instagram oficial invitó a sus seguidores a preguardar su nuevo álbum, y ahí Hassan mostró un corte de cabello diferente al que tenía.

La Doble P se volvió tendencia en redes sociales al viralizarse una imagen presuntamente creada con inteligencia artificial en la que se le muestra con un corte de cabello que, según los internautas, le luce muy bien.

“¡Ay, Peso Pluma! No te había visto bien”, “Si antes me gustaba Peso Pluma, ahora sí me encanta mucho más” y “Cállese profe, estoy viendo lo guapo que se puso Peso Pluma”, fueron algunos de los comentarios.