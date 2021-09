Persona no binaria denuncia a conductor por saludar con un 'damas y caballeros'

El lenguaje inclusivo es un tema bastante polémico en redes sociales, pues mientras unos dicen que debe emplearse para no ofender a nadie, otros mencionan que es algo ridículo y que no pasa nada si no se usa la letra ‘e’ al final de ciertas palabras, informó Excélsior.

Lo que es verdad es que muchas personas binarias sí se sienten excluidas y poco cómodas cuando, afirman, no se les toma en cuenta.

Algo así le sucedió a una persona de Inglaterra llamada Laurence, quien denunció al conductor de uno de los trenes de London North Eastern Railway por no usar lenguaje inclusivo en su saludo.

'Dijo: buenas tardes damas y caballeros, niños y niñas... Así que, como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí”, escribió en sus redes sociales.

Al poco tiempo, la compañía le mandó un mensaje para ofrecerle disculpas y expresarle que alentarán a sus colaboradores a hablar sin género.

'Lamento mucho ver esto, Laurence, nuestros gerentes de trenes no deberían estar usando un lenguaje como este y le agradezco que haya llamado la atención. ¿Podría informarme en qué servicio se encuentra? Nos aseguraremos de que permanezcan tan inclusivos como nos esforzamos por ser en LNER', respondió la empresa.

De igual manera, la operadora de trenes destacó que no sancionará al conductor, sino que hará una capacitación para que los conductores aprendan a usar el lenguaje inclusivo.

Pero en redes sociales no dejaron de criticar a Laurence ni la disculpa ofrecida por parte de la compañía de trenes, pues los tacharon de ridículos.