Perrito Chihuahua adoptado por gringa solo entiende español

Kalee McGee es una mujer estadounidense que vivió una experiencia insólita y graciosa cuando adoptó a un perro Chihuahua que solo entiende español.

"Sé que están ocupados, pero no tengo con quién compartir esto que me parece tan divertido. Adoptamos un perro hace dos, tres semanas, un chihuahua pequeño de cuatro años del albergue, no sabemos nada de él, es muy lindo, súper bueno. Parece que tiene algo de adiestramiento, pero no nos hace caso”, dijo la chica.

"¡Por favor, solo español!", pide el perrito Chihuahua.

Ella misma lo demostró en su video viral, pues grabó al diminuto animal obedeciéndole en todo cuando le hablaba en este idioma e ignorándola cuando le daba algunas órdenes en inglés.

Gracias al video publicado en @kaleemcgee, que ya tiene más de 4 millones de reproducciones, se pudo ver que la mujer tuvo que aprender algunas palabras en español para que su nueva mascota se sienta más a gusto.

“Buen chico”, “ven aquí” y “siéntate”, son algunas de las frases que tuvo que recordar para darle instrucciones al canino.