Perfora los condones de su hijo para tener un nieto

Ciudad de México–– Después de cumplir 20, es muy común que los padres repitan todo el tiempo que quieren un nieto.

No importa las razones que des, casi siempre intentarán convencerte con ‘todo lo bueno’ que te dará tener un hijo, y sí, puede ser una experiencia hermosa, pero solo cuando tú lo deseas igual o más que ellos.

Una mujer llevó al extremo su obsesión por tener un nieto que se atrevió a perforar los condones para que su nuera quedara embarazada.

El maléfico, por no decir abusivo, plan de la mujer fue expuesto en Reddit por la propia nuera, que, sin querer, ahora está embarazada.

La mujer contó que ella y su esposo habían decidido no tener hijos. Pese a ello en una ocasión su suegra ‘se invitó sola’ a su casa, supuestamente para preparar la cena y aprovechó que su hijo fue a comprar un ingrediente ‘que había olvidado’ para entrar a la recámara y perforar los condones de la pareja.

"Cuando abrí la puerta de nuestra habitación, vi a mi suegra tratando de hacer agujeros en nuestros condones”.

En cuanto fue sorprendida la futura abuela gritó que ‘trataba de salvar a la familia y el linaje’, después salió corriendo sin que pudiera ser cuestionada.

Cuando llegó su esposo, ella le contó el drama y recordaron que la suegra, quien no los visitaba a menudo, llevaba tres semanas yendo a su casa, por lo que pensaron que pudo haberlo hecho antes.

Inmediatamente tiraron todos los condones y compraron una prueba de embarazo que confirmó sus sospechas, ella estaba embarazada.

"Estoy tan angustiada que no he podido dormir en los últimos cuatro días. Nunca quise tener hijos, pero al mismo tiempo, tener un aborto me parece tan mal, aunque sería lo mejor que podría hacer en este momento”.

Más allá de lo curiosa que resulta esta historia, no podemos dejar de lado que es una terrible agresión contra la pareja. ¿Tú qué harías en este caso?