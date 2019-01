Pensaba eran 'celos extremos'; enfermedad la volvió paranoica

Ciudad de México.- Es normal sentir celos de vez en cuando, lo que no lo es normal es que ese sentimiento arruine relaciones estables y en casos extremos cause tragedias.

Aunque no lo creas, no siempre aparecen por inseguridad o temor a perder a la pareja, en casos extraños se presentan por enfermedad.

Evie Moore, estaba convencida que su novio tenía relación con otras.

Sus celos extremos resultaron ser el primer aviso de una rara enfermedad cerebral llamada 'encefalitis'.

"Me estaba volviendo paranoica y me ponía nerviosa por cosas que antes no me molestaban. Mirando hacia atrás me doy cuenta que eso fue el comienzo", dijo al medio Metro.

La historia empezó en el año 2015 cuando la residente de la ciudad de Stroud, en el condado inglés de Gloucestershire (Reino Unido), comenzó a sospechar de manera repentina que su novio la estaba engañando.

Meses después contrajo una fuerte gripe y sufrió sus primeras convulsiones.

Moore fue hospitalizada. En el centro médico, le indujeron un coma durante dos días para reducir el daño causado en su cerebro por el ataque.

Lamentablemente cuando despertó sus familiares se dieron cuenta que había perdido parte de sus recuerdos. Además, comenzó a tener delirios.

"Hola, soy un mensajero de Dios y me enviaron del cielo", le dijo una vez a un médico.

Una día se encontraba viendo las noticias en la televisión y se quedó completamente petrificada.

"Pensé que estaba en la zona de guerra en la que estaban informando".

Finalmente, se le diagnosticó encefalitis después de dos semanas en el hospital bajo observación. Su novio decidió terminar con ella.

Tras nueve meses internada pudo dejar el hospital.

Hoy la mujer se encuentra recuperándose de la enfermedad, encontró trabajo en una agencia y conoció a un hombre que la apoya.