Pega feria de San Lorenzo a negocios aledañoss

Comerciantes del área de San Lorenzo reportaron que con la celebración de la fiesta patronal de San Lorenzo, además de disminuir sus ventas hasta en un 70 por ciento, deben tolerar que los asistentes dejen las calles sucias.

“Es mucha pérdida, no hay estacionamiento y hay mucha inseguridad, viene la gente a hacer sus necesidades a la calle, no hay nada de venta, cierran la calle y no hay cómo entren a los negocios”, dijo Vicente Ramírez, comerciante del lugar.

Ramírez mencionó que para todos los comerciantes la afectación es demasiada, durante más de una semana, debido a que ocho días antes de la celebración se acomodan los juegos mecánicos, por lo que disminuye el espacio para el estacionamiento.

“Si desde hace mucho el comercio está muy mal, pues ahora con esto nos ponen una friega, todos andamos tristones porque sabemos que es nuestra peor época la feria”, manifestó Ramírez.

“La gente llega y no compra nada, ni siquiera los comerciantes, ya nomás vienen a ver el santo y se acabó” añadió Ramírez.

Por su parte, Ricardo Ramírez, quien tiene una ferretería, mencionó que no cierra su negocio durante los días en que se lleva a cabo la celebración católica; pero en ocasiones sus ventas han disminuido entre un 70 y 80 por ciento.

Su negocio se encuentra establecido desde hace cuarenta años en esta ciudad y desde antes del 2008 reunieron firmas para solicitar que no se afectara con la feria sus negocios.

“¿Si hemos ganado?, nunca, si antes cuando éramos más negocios juntábamos firmas y nada, llevamos firmas al municipio, nosotros sí pagamos impuestos, pero ya ahorita ya nos cansamos”, expresó Ramírez.

Agregó que durante el período de fiesta un tramo de la calle de Valle de Juárez se encuentra con basura y que amanece sucia porque hay personas que toman las esquinas como Sanitario.

“Aquí les dan en la iglesia comida, por eso se baja la clientela, y luego dejan su tiradero; sí ponen tambos de basura pero la gente no tiene la cultura de poner la basura en su lugar”, mencionó Clara García.

Dijo que sus ventas de comida disminuyen un 50 por ciento debido a que cierran la avenida San Lorenzo durante los días de la celebración.

“Lo que queremos es una estrategia, por lo menos que cierren solo un carril y dejen uno libre para poder descargar la mercancía, que pongan más depósitos de basura y más baños porque son insuficientes, póngale que los rentemos, pero no se abastece toda la gente que viene”, manifestó García.





