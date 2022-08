Payasito se equivoca de fiesta; se da cuenta a mitad del show

Ciudad de México.- Un payasito se viralizó en redes sociales tras acudir a dar un show y equivocarse de fiesta.

En el gracioso video se puede apreciar el momento en el que un payaso infantil descubre que estaba dando un show en un bautizo y él había sido contratado para un Baby Shower.

"¿No era un Baby Shower? Amigo hay que sacar las cosas. Nos hemos equivocado de fiesta, creo", dijo a su asistente que continuaba agregando efectos musicales creyendo que se trataba una broma del show.

"Creo que de verdad nos hemos equivocado de fiesta. Acá no era, creo ¿Señora Marifer Castillo, no es acá?", preguntó a los asistentes para terminar confirmando que no estaban en el lugar correcto.