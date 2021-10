'Parece ropa interior', critican nuevo uniforme de Hooters

Hooters resalta por dos cosas, su comida y las meseras. Es bien sabido que la empresa contrata a chicas guapas y con buen cuerpo para atender a los clientes.

Aunque para muchos eso ya es machismo, hay más, las mujeres están obligadas a usar uniformes pegados con el objetivo de resaltar sus curvas.

Pese a que los uniformes ya eran muy pequeños, Hooters Estados Unidos decidió cambiarlos y hacer shorts más pequeños.

Como era de esperar, las críticas en redes no tardaron en llegar, incluso las trabajadoras expresaron su inconformismo.

"Así que Hooter consiguió nueva ropa interior. Me refiero a los shorts. Amo mi trabajo pero no me encanta usar ropa interior para trabajar”, aseguró una de las trabajadoras.