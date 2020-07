'Parece que morí'; hombre 'intenta' animar a su hija con altar

Ciudad de México.- Es un hecho que nuestros padres siempre buscarán la mejor manera para animarnos en momentos tristes o de gran trascendencia para nuestra vida personal, estudiantil o profesional, aunque no siempre tenga buenos resultados…

La usuaria de Twitter @Celiiamr publicó una foto donde se muestra un arreglo floral que le regaló su papá para animarla un poco ante el examen de ingreso a la universidad.

Sin embargo, las flores que le compró y el ‘arreglo’ que le hizo a la mesa donde las colocó, dan un ambiente de funeral, incluso el hombre puso una foto de la joven con lo que termina de confirmar el ambiente tétrico, como si la chica hubiera muerto.

"Mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad, pero parece que me he muerto", comentó la chica en Twitter.

De inmediato el mensaje se volvió viral en todo el mundo generando decenas de comentarios, algunos en tono de burla, pero otros aplaudiendo el gesto del padre.

Hasta el momento esta publicación ya tiene más de 230 mil reacciones y 22 mil comentarios.

Lo importante es la intención… ¿no?