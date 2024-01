Óscar Burgos confiesa que murió por unos minutos durante una cirugía estética

El reconocido comediante mexicano Óscar Burgos reveló durante su podcast "Burgos Aquí Burgos Allá" que murió durante algunos minutos en plena cirugía estética.

El comediante de 65 años buscaba descongestionar la nariz, antes de la operación, pero olvidó mencionarlo al especialista, lo que tuvo severos problemas.

"Se me fueron llenando de agua los pulmones, hasta que colapsé y entonces tuve un paro respiratorio, y que me les voy".

Burgos murió por algunos minutos en la cirugía estética por cometer el error de no informarle al doctor que uso medicamento contra el resfriado y de haberlo sabido, la cirugía hubiera sido reprogramarla para evitar riesgos.

Burgos reveló que el médico intensivista logró ayudarlo y revivirlo en la sala de operaciones: "Yo ya estaba muerto carnal, fueron como 3 minutos que duré muerto, y el vato que me revive”.

“Me acuerdo que empecé a toser y me desperté y no podía dejar de toser. Pero me ahogaba, no podía respirar. Tosía y no podía respirar, solo echaba aire afuera y no para dentro. Mis pulmones estaban llenos de agua, no podían respirar oxígeno y entonces me dio mucho sueño, me quedé dormido y ahí fue cuando me morí”, mencionó durante el episodio.