Onde pa´ir: Llegaron las tortas de tamaesquite

La “torta de tamaesquite” es una creación única que combina sabores auténticos del tamal y el esquite fusionados en una torta.

El proceso de preparación de esta torta es todo un arte. Se comienza con la selección del sabor del tamal como verde, dulce, mole y rajas. Se mezcla con los jugosos y calentitos esquites. Después se agregan los condimentos, mayonesa, chile y limón, los cuales convierten el platillo en una gran explosión de sabores.

Lo que hace que la “torta de tamaesquite” sea realmente especial es su sabor inigualable y su capacidad de combinar dos clásicos de la comida mexicana de la ciudad. Cada mordida es una experiencia de sabores y texturas, desde la intensidad del chile hasta la suavidad del tamal y lo jugoso de los esquites.

"No sé por qué se les hace raro, si se comen el tamal de elote que sabe muy rico", "¿Qué sigue? Torta de quesadilla con esquites", "No se me antoja, cada cosa que sacan", "No conquistamos el mundo porque no queremos".