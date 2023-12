'Odio a los mexicanos'; Explota contra mexicana por hablar español en Disneyland

Una mujer identificada como Lexi Morgan Powell, de 22 años, se viralizó en un video por realizar comentarios racistas hacia una mujer mexicana que hablaba en español en Disneyland, California.

En la grabación se observa a una mujer esperando a su acompañante en el baño, que usa una silla de ruedas, en el parque de diversiones. Al mismo tiempo, otra mujer le reclama por su actitud racista, y graba las acciones de ella desde lejos.

“Esto es América, y tú no hablas español en América, un país angloparlante. Soy americana y soy blanca y toda mi gente es de aquí. No me importa, odio a los mexicanos y es verdad”.

La mexicana afectada respondió con dignidad, cuestionando la intolerancia de Powell y defendiendo su derecho a hablar el idioma que ella prefiera en cualquier lugar.

La mujer en silla de ruedas, acompañante de Powell, no emitió ningún comentario sobre la situación, pero su silencio contribuyó al ambiente incómodo del encuentro.

El video concluye con Powell mostrando un gesto obsceno y lanzando groserías mientras se retira del baño público. Las reacciones de otras personas presentes en el lugar son diversas. Algunas mujeres se molestaron, mientras otras sólo ignoraron el hecho.