Novios se casan con 'ropa casual' y usuarios de redes los critican

Hay muchas parejas que sueñan con el día de su boda para poder celebrar su amor, y unir sus vidas de manera civil o religiosa. Llenos de emoción, suelen pensar en todos los detalles posibles del gran día, como el lugar donde se realizará, los invitados, la decoración, la comida, el pastel, la música y sobre todo el vestido de novia y el traje del novio.

Aunque para algunas personas estos no son más que simples detalles, ya que importa más el amor que los une.

Así lo ha demostrado el Dr. Carlos Alejandro Bautista Tafolla en Uruapan, Michoacán, México al contraer matrimonio con su pareja, sin haber pasado por la preparación previa de muchas personas.

Tal como lo contó el mismo Carlos, ocurrió de la manera más casual posible en la oficina del Registro Civil donde habían ido a hacer un trámite, y no desaprovecharon la oportunidad que tenían en frente.

“Traíamos todos los documentos, registramos a nuestro hijo y les tengo una sorpresa”, contó Carlos durante una transmisión de Facebook que hizo para sus amigos. “Nos vamos a casar”, agregó.

Como la boda fue algo que ocurrió tan rápido, ambos no tuvieron el tiempo para conseguir un traje elegante ni un vestido de novia, pero no fue algo que realmente les importara. “Sin vestido, sin traje, sin fiesta, solo amor”, escribió Carlos en Facebook la compartir la foto.

De este modo, tanto sus amigos y otros usuarios pudieron ver que la pareja se casó vistiendo un vestido casual, zapatillas, pantalón de buzo y una camiseta de color negro, es decir, ropa normal y sencilla.

Sin embargo, su decisión no fue algo que le cayera bien a todos en redes sociales, ya que no tardó en recibir una ola de críticas por su vestimenta. “¿Por qué normalizan el vestirse tan pésimo para una ocasión especial? Lo de no hacer fiesta se entiende y está bien, pero mínimo verte más presentable para tal ocasión”, escribió una usuaria.

“Yo me casé de negro y me eché la sal de quedar viuda”, “Sin ganas” y “Como del pants más feo que encontró en el clóset y la otra con vestido que parece que salió de la playa”, dijeron otros en el post que no tardó en viralizarse y en publicarse en los medios locales, lo cual sorprendió a Carlos.

“No sé porqué se ha compartido más de 15.000 veces nuestra boda. Pero ya nos hicieron el favor de darnos una manita de gato”, dijo al compartir fotos editadas por los usuarios.

“Hacer las cosas diferentes es más divertido a cómo gran parte de la sociedad cree que es la manera correcta. Nosotros preferimos terminar nuestra casita, apoyar a los que más necesitan“, agregó.

Finalmente no todo fue mala onda para los recién casados, ya que también recibieron el apoyo y felicitaciones de muchas personas que admiraron su sencillez con comentarios como “Que bonito ejemplo de amor y de sencillez, bendiciones, eso es el verdadero amor”, “Esos son los buenos matrimonios. Felicidades” y “Como debe ser. El amor sincero sin prejuicios siempre será lo mejor, en horabuena y que sea para siempre. Muchas felicidades”, expresaron algunos.