Novias descubren que podrían ser hermanas luego de dos años de relación

Carley y Mercedes llevan dos años de relación sentimental y en medio de su gran amor se han enterado que sus madres salieron con el mismo hombre por lo que suponen que ellas podrían llegar a ser medio hermanas.

La sorpresa ha sido tal que en medio de la conmoción decidieron compartir su historia en las redes sociales, ante el impactante hecho decidieron realizarse un examen de ADN para salir de la duda, todos sus seguidores han estado esperando el resultado y aunque ellas ya confirmaron que la prueba está en camino, aún está la incógnita si son o no hermanas.

Muchos usuarios aseguran que tienen un gran parecido en sus facciones y que incluso antes de saber la polémica decían que eran hermanas, a pesar de esto Carley y Mercedes dicen que no encuentran el parecido entre las dos.

En la descripción del video escribieron “cuando descubres 2 años después de salir que tus madres estuvieron con el mismo hombre”. Claramente las reacciones no se han hecho esperar, pues algunos seguidores de las chicas aseguran que deberían separarse de inmediato ya que esto sería incesto.

Además, en medio de su historia ellas quisieron cuestionar a los usuarios con la siguiente pregunta: “Si nos enteramos que somos parientes ¿estaría mal seguir juntas?”, por ahora las opiniones están divididas, unos dicen que no habría problema ya que no tendrán hijos biológicos y otros dicen que incluso tiene sentido que exista atracción entre ellas, ya que en otros casos se ha conocido que hermanos que no sabían que tenían este parentesco, mantenían relaciones amorosas.

Hasta el momento Carley y Mercedes han seguido realizando publicaciones de su relación sentimental y todos esperan los resultados.