Nombran a niña 'Caligari' en honor a la banda

Ciudad de México.- Seguramente en alguna ocasión has escuchado la frase 'No hay amor más grande que el de los padres hacia los hijos'. Sin embargo, en casos especiales no aplica muy bien, como por ejemplo en los nombres extraños.

Con el paso de los años se han mezclado e inventado infinidad de nombres, algunos que brillan por ser originales y otros que sólo causan risa y en ocasiones malos momentos.

Hoy te daremos a conocer dos casos, el primero el de una bebé bautizada como 'Caligari' en honor a la banda argentina de ska y el segundo el de un joven llamado 'Optimosprayn'.

Aunque te estés riendo debemos decirte algo: no es broma.

El nombre de la bebé fue aplaudido por los integrantes de la banda en un video y un mensaje vía messenger. Incluso hasta firmaron el acta de nacimiento de la pequeña.

















En el caso del joven paraguayo, su papá era tan fan de los Transformers que decidió llamarlo como el líder Optimus Prime, sin embargo, se escribe diferente al original.









Ahora que sabes esto, dale gracias a tus padres por tu nombre tan común.