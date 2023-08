'Nomás almuerzo cheekeen naggets y me pongo creativo'

Para Jorge “Yorch” López, el pan es una de sus formas de hacer arte, ya que cada pieza es una escultura que moldea con sus manos; y esta vez la pieza no solo estuvo llena de sabor sino también de creatividad al recrear en una concha a Jairo Martínez, el menor de los integrantes de la agrupación Yahritza y su esencia.

“Cuando almuerzo cheekeen naggets!

Pura creativity”, compartió el artista urbano y panadero del colectivo Rezizte junto a la imagen de una pieza de pan de vainilla con chocolate.

Los músicos nacidos en Estados Unidos pero cuyos padres son originarios de Michoacan, se volvieron tendencia hace unos días luego de que en una entrevista en la Ciudad de México confesaron que no les gusta la comida mexicana.

“Pues, a mí, la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington, la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando, el mayor de los hermanos.

Yahritza respondió: “Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta aquí, está bonito”.

Mientras que Jairo agregó: “Para mí también es la comida, porque yo soy bien delicado, y pues nada más como chicken, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.