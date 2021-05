'No ocupan un título de universidad': Natanael Cano da consejos sobre educación

Natanael Cano empleó sus redes sociales para enviar un consejo a los padres de familia, asegurando que más allá de un título universitario, lo que debe importarles es que sus hijos hagan lo que realmente les gusta.

"Dejen de educar a sus hijos para un mundo que no existe ya. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados. Dejen hacer a sus hijos lo que les apasiona y no estudiando cosas insignificantes en un mundo tan difícil. La educación está en casa, en la familia", escribió el joven de 20 años en una de sus historias de Instagram.

De la misma manera, el intérprete de "Amor tumbado" se puso de ejemplo para demostrar que no todo en la vida es tener una preparación académica.

"Las mejores ideas a veces no ocupan un título de universidad. Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando y me puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo. La escuela de la vida no falla ni termina", expresó.

