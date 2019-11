No me afecta lo que diga Niurka: Lis Vega

Ciudad de México— La actriz y cantante Liz Vega acepta que le gustan sus ‘nuevos labios carnosos’, por lo que deja de lado las críticas recibidas de parte de Niurka Marcos y de algunos usuarios de las redes sociales; asegura que “las Miss Universo y las Miss Mundo están todas operadas y son las mujeres más bellas del mundo”.

"Yo estoy feliz con mis labios; además me encantan, me encanta todo lo que veo; obviamente esto se quita, me lo hubiera quitado y si no me lo he quitado es por que me gusta, y si a mi me gusta no me importa lo que opine la gente de mí”, comentó en una grabación presentada en el programa 'De primera mano', de Imagen Televisión.

Asegura que respeta las críticas de Niurka Marcos, ya que está acostumbrada a que la gente hable mal de ella, aunque deja claro que sólo pueden opinar de su vida privada, pues como trabajadora y artista lleva una carrera impecable.

"Si yo me hago o no em hago eso no es problema ni de ella (Niurka) ni de nadie, y su opinión para mí tiene un respeto, porque yo siempre he dicho que cada una tiene una forma de pensar y expresarse, ¿me explico? A mi no me afecta lo que diga ella, ni lo que diga nadie”, comentó.