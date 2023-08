No le compró útiles a su hija por ir a concierto de Taylor Swift

Una madre de familia confesó en TikTok que no le compró útiles escolares a su hija, pues prefirió gastar el dinero en ir a ver a Taylor Swift

"Tal vez no lleves útiles nuevos, pero tu mamá irá a ver a Taylor Swift", se lee en la descripción del clip.

"Prioridades, los útiles se pierden, el recuerdo de taylor dura por siempre", "A ella le quedan años de escuela y no sabemos cuándo va a regresar Taylor", "chale y yo decía que mis papás no me querían", "yo cuando sea madre", comentaron usuarios.

El video cuenta con más de 3 millones de reproducciones.