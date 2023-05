Niño llamó al 911 para que ayudaran a su mamá y policía lo baleó

La policía tiene que estar preparada para acudir a emergencias de distinto tipo, desde las que son más leves hasta las más graves y riesgosas. Sin embargo, hay veces que esa preparación no se da correctamente y suceden tragedias que podrían evitarse.

Así fue como sucedió en Mississippi, Estados Unidos, en donde un caso de violencia doméstica terminó con un niño de 11 años baleado en el pecho.

Según informó BBC, todo comenzó cuando el menor, Aderrien Murry, llamó a la policía para pedir ayuda. La madre del chico, Nakala Murry, quien vive con sus hijos en su casa, contó que uno de los padres de los chicos llegó el sábado por la mañana “furioso” y “agresivo“.

La discusión entre Nakala y el hombre comenzó a subir de tono y Aderrien decidió llamar a las autoridades porque temía que se golpearan.

La policía llegó hasta el lugar rápidamente, pero no fue de tanta ayuda. Una vez que el oficial apareció en el frontis de la casa le pidió a todos los residentes que salieran del inmueble porque “tenía su arma en la puerta principal“, según las palabras de la madre.

Los momentos de terror comenzaron cuando Aderrien cruzó el pasillo y el policía, quizás por miedo o por confusión, abrió fuego contra él impactándolo con una bala en el pecho. “Sus palabras fueron: ‘¿Por qué me disparó? ¿Qué hice de malo?‘ y empezó a llorar. Esto no puede seguir pasando. Esto no está bien“, declaró Nakala.

El menor fue derivado al hospital en donde fue internado y se recuperó luego de unas semanas. Los médicos informaron que tenía un pulmón colapsado, un par de costillas fracturadas y un hígado lacerado producto del impacto balístico.

Tanto la madre, como el abogado de la familia, Carlos Moore, pidieron que el policía fuera despedido y juzgado por el ataque contra un niño inocente. Mientras tanto, el departamento de policía está investigando lo sucedido y suspendió al oficial de forma temporal.