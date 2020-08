Niño huerfano suplica tener una familia y recibe 10 mil solicitudes de adopción

El Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma dice que ha recibido más de 10 mil solicitudes de adopción de personas que esperan hacer realidad el sueño de Jordan desde que su historia fue compartida la semana pasada por KFOR, afiliada de CNN.

"Espero que alguno de ustedes me elija", le dijo a la KFOR. "Simplemente me gustaría tener una familia a la que llamar mamá y papá, o simplemente mamá, o simplemente papá. Realmente no me importa".

Cuando se le preguntó qué haría si le dieran tres deseos, Jordan dijo que realmente solo necesita uno.

"Tener una familia, y una familia, una familia. Esos son los únicos deseos que tengo", dijo Jordan, que quiere ser policía cuando sea grande.

Las solicitudes de adopción provienen de todo Estados Unidos, pero una portavoz de la agencia dijo que les gustaría que una familia en Oklahoma adoptara a Jordan, para que pueda mantener una relación cercana con su hermano menor, que fue adoptado por separado.

Casey White le dijo a CNN que algunos de los padres potenciales ya estaban pasando por la exhaustiva investigación requerida para adoptar a un niño cuando escucharon la historia de Jordan.

"Nuestro principal objetivo es encontrar la mejor familia para cada niño, por lo que es maravilloso tener una amplia variedad de familias para elegir, de modo que pueda encontrar la mejor opción para cada niño en particular, porque cada niño tiene sus propias necesidades únicas", dijo White.

Jordan vive actualmente en una casa grupal y se ha mudado mucho en los seis años que ha estado al cuidado de la agencia. White dijo que ha sufrido muchas pérdidas y traumas en su vida.

"Así que realmente necesita una familia muy comprensiva, una familia que tenga bastante experiencia en la crianza de hijos y de un niño que ha experimentado un trauma", dijo White.