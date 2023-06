Niño despierta del coma y se viraliza el reencuentro con su madre

Se viralizó en redes la historia de Tayane Gandra, una mamá al cuidado de su hijito Tonny, quien, por 16 días, permaneció en estado de coma.

Cuando el menor despertó ella no estaba junto él, por lo que se enteró por una llamada telefónica de su pareja que le hizo salir disparada al reencuentro con su hijo.

"He pasado 16 días sin dejarte, y en el único día que mamá se va a dormir a casa, ¡decides despertar de tu sueño reparador! Recibí la videollamada de papi contigo llamándome, exigiendo que me vaya corriendo, oh hijo mío, ¡como mamá volé hasta aquí para llegar pronto y abrazarte! Eres nuestro milagro más hermoso, gracias por ser tan nuestro, te amamos hasta el infinito y más allá", escribió emocionada Tayane.

La publicación del video se hizo viral de inmediato en TikTok, donde ha superado los 83 millones de visualizaciones. En Instagram ya son casi 10 millones de reproducciones.

Tonny padece una enfermedad llamada epidermoides y ampollas distróficas que genera lesiones abiertas en la piel debido a la falta de colágeno siete.

Tayane sigue mostrando en redes la evolución de su hijo, quien ha tenido una muy buena evolución desde que despertó del coma, tal y como se puede apreciar en las imágenes. El cariño de la gente, de su familia y, sobre todo, su ilusión de niño están siendo fundamentales para su estabilidad.