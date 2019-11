Niño de 12 años muere tras recibir patada en el pecho en la escuela

Argentina.- Un niño murió a las pocas horas de una pelea que tuvo en la escuela con sus compañeros de clase. Dijo que uno de ellos le dio una patada muy fuerte en el pecho.





"Mi hermana le preguntó ‘¿qué te pasa, Lauti?’ Y él contestó: me pelee con un compañero de la escuela y me pegó, mal, una patada, pero no quiero decirle a mi mamá porque ya sabes como es ella, nos enseña respeto”, contó Leonela, mamá de la víctima.





El pequeño de 12 años vivía en Zárate, Argentina. Aquel día ni él ni las autoridades escolares le avisaron a la mamá de la pelea. Se enteró después de ver a su hijo desvanecido, con hemorragias en la nariz y boca.

Lauti murió esa noche en el Hospital San José de Campana.





"Mi Lauti era juguetón, travieso y distraído. Fanático de River. Un niño muy activo. Era mi hombrecito”.





Después del fallecimiento y de escuchar las palabras de su hermana, Leonela planea denunciar a la escuela por no haberle dicho del enfrentamiento que tuvo su hijo.





"Yo lo vine a buscar al colegio, el nene salió con molestias en el pecho y mareos”, contó a medios locales.





Por su parte, la institución educativa separó a la maestra que estaba en el salón de clases y que no hizo nada para parar la pelea.

En tanto, el informe preliminar de la autopsia indica que fue ‘muerte súbita, sin traumatismos que puedan ser vinculados con el causal de la muerte’, aunque aún faltan más análisis al cuerpo del menor.