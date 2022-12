Niña se viraliza por autonombrarse 'latina gringa'

A través de TikTok, una menor habla de lo difícil que es alternar el inglés y español, así que su mamá le recuerda que debe hablar español en casa e inglés fuera de ella, por lo que la niña contesta con una divertida respuesta.

“Es que no puedo controlarlo… porque soy gringa latina, yo tengo dos idiomas. No puedo controlar un idioma dentro y otro idioma afuera, no lo puedo controlar”.

Mientras la mamá le pregunta por qué prefiere hablar más el inglés que el español, la pequeña responde: “mami… son cosas de la vida, todas las que son gringas latinas no pueden controlarlo”.

Las respuestas de la niña han reunido miles de comentarios en redes sociales por parte de los usuarios, quienes hablan de las divertidas explicaciones de la menor ante la petición de su mamá.