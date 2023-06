Niega Eiza González cirugías estéticas

La apariencia de Eiza González siempre ha sido un misterio, básicamente por el drástico cambio que tuvo y que ha provocado se especule sobre si se hizo cirugías para “verse mejor”.

Su rostro era más redondo y su nariz más gruesa que la que muestra hoy en día. Sin embargo, ella sigue negando todos los rumores.

PUBLICIDAD

Sobre todo después de que un médico decidiera “exponerla” en televisión.

El doctor Fernando Guerrero estuvo en el programa “De noche todo pasa” y habló sobre la bichectomía y los resultados que esta popular cirugía tenía en los pacientes. Y usó a Eiza como ejemplo.

“El resultado de la bichectomía que le hicieron a la actriz es muy bueno”.

Sin embargo, y como los rumores de cirugía aumentaron nuevamente, Eiza decidió sacar la voz y negar rotundamente haberse hecho cirugía. Dice que su cara “adelgazó”.

“Sabes que, no me las quité, las bolas Bichat, mi cara adelgazó así por procesos que yo he tenido en diferentes situaciones, pero no me las he quitado”.

Y ante la explicación de Eiza, los conductores del programa le preguntaron al doctor si creía en las palabras de la actriz, a lo que él dijo que si ella decía que no se había quitado “las bolsas de Bichat”, entonces no lo hizo.

Y aunque los rumores de cirugía seguirán, a pesar de que Eiza los niegue, probablemente el cambio de la actriz sí se deba a que adelgazó, sobre todo porque su cuerpo también cambió con el tiempo.