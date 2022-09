'Ni minifaldas o escotes': Pide escuela a mamás no vestir sexy

Ciudad de México- Una escuela en México prohibió a las mamás vestir minifaldas o escotes cuando van a recoger a sus hijos: “Evítennos la pena de regresarlas a sus casas para cambiarse”.

El letrero que se viralizó en redes sociales causó indignación entre usuarias y usuarios. Las mujeres no coinciden con la reglamentación que impuso dicho instituto.

Y es que la escuela primaria exhortó a las mamás a no vestir sensuales, es decir con minifaldas, minishorts o blusas escotadas a la hora de recoger a sus pequeños.

De hecho, el instituto educativo advierte que de no cumplir con las peticiones habrá castigos más severos. Una de la sanciones establece regresar a las mujeres a casa.

“Atención, señoras madres de familia: Se les pide de las manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No minishort. No minifaldas. No blusas escotadas. No blusas de tirantes. No blusas transparentes. Evítenos la pena de regresarla a cambiar a su casa. Evítense faltas de respeto innecesarias”, se estableció en una cartulina.

Luego que la publicación se difundió en Facebook, se generó un debate entre internautas. Algunas mamás están a favor del comunicado para que “se cuiden las buenas costumbres”. Sin embargo, otras madres optaron por cambiar de colegio.

“Cada quien es libre de vestirse como se le dé la gana, no pueden meterse con la vida o vestimenta de cada persona creo yo que están mal con su letrero”, expresó una de las mamás.

Para algunas usuarias el colegio debe enfocarse en el desarrollo de los menores. Es decir, que vayan limpios, peinados y con su uniforme en buenas condiciones.

“Bueno es un centro educativo, donde enseñan no solo letras y números si no también cultura principios y valores”, comentó una madre de familia.

Tras el mensaje, una de las mamás adecuó el mensaje: padres de familia, se les pide acudir por sus hijos con respeto básico sin sexualizar a las mujeres que visitan el plantel educativo.