¡Ni la inundación lo detuvo! Repartidor ‘nadó’ para entregar pedido

Las fuertes lluvias en Ecuador han afectado a miles de personas, al igual que a los repartidores de comida. Sin embargo, muchos como este joven lo arriesgan todo para cumplir con su labor, así tuviera que nadar para entregar el pedido.

Con el auge de las nuevas tecnologías, las aplicaciones para pedir comida a domicilio han ganado mucho terreno y popularidad. Con estas, la demanda ha aumentado conforme al número repartidores en varias partes del mundo, cargos ocupados mayormente por inmigrantes.

PUBLICIDAD

Esta es una labor fuerte que no todos se sienten con la capacidad de hacer, sin embargo muchos de estos se esfuerzan, no solo por la paga que no siempre es buena de parte del servicio proporcionado por el aplicativo, sino por las propinas que reciben al proporcionar una buena atención.

Es en un contexto bastante particular donde un delivery destacó hace poco, por aparentemente hacer un trabajo extra para entregar comida abriéndose paso entre el agua, luego de que una fuertes lluvias, producto del ciclón Yaku, dejó graves inundaciones en Ecuador.

Esto fue evidenciado en un video subido en TikTok, donde actualmente tiene más de un millón de visualizaciones. En este se puede ver como un hombre camina a través de la fuerte lluvia, prácticamente nadando entre el gran nivel del agua, llevando a cuestas un bolso de Rappi y un casco de moto, pero sin el vehículo.

“Cuando piensas que tu pedido no va a llegar por la lluvia”, escribió la usuaria en la publicación, la cual ha ganado más de 100.000 me gusta. Acompañó la descripción de esta con una etiqueta que reza etiqueta “A todo terreno”.

En un clip diferente se puede ver además como una mujer, quien aparentemente también entrega comida, está también ‘surfeando’ en el desbordamiento, usando un colchón inflable como balsa y una pala como remo.

El post principal ha recibido casi 2.000 comentarios de personas que aplaudieron el enfoque del joven trabajador.

“Ojalá que logre conseguir todos sus propósitos este amigo delivery , y que su esfuerzo sea recompensado buena propina por favor se la merece”, escribió alguien. “Dios protege a los repartidores que a pesar de las tempestades ellos trabajan a sol y lluvia”, comentó otro. “Excelente servicio todos a crear cuentas para ponerle full estrellas a este man”, sumó alguien más.