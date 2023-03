Mujer usa barba artificial cuando camina sola por la calle de noche

Una mujer identificada como Marina reveló en TikTok que usa barba artificial cuando camina sola por la calle de noche.

“Para los que no sabéis el por qué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso. Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”, mencionó.

PUBLICIDAD

La joven agregó que si la ven así por la calle no se acercan “Doy bastante miedo”, mencionó. También dijo que en algunas ocasiones ha olvidado quitarse la barba artificial al subir al metro.

El video se volvió viral rápidamente y cuanta con más de 800 mil reproducciones.