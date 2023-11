Mujer se tatua el nombre de su novio en la frente

Ana, es una mujer que decidió compartir en TikTok una decisión algo inusual y extrema: tatuarse el nombre de su novio en la frente.

"Todo el mundo me decía: 'Me arrepentiré'. Pero cada vez que me miro en el espejo estoy enamorada", respondió Ana.

Todo parece indicar que la joven quedo encantada con el resultado, pues incluso alentó a otros a hacer lo mismo como una demostración de amor.

Asimismo, la joven dijo que no le preocupa que Kevin, su novio rompa con ella, pues piensa que la tinta es "hermosa". Sin embargo, las y los internautas comentaron lo contrario en la sección de comentarios de su publicación.