Mujer salva la vida de hombre tras cantarle tema de Linkin Park

Orlando, Florida— Cuando parece que el mundo se nos viene encima en ocasiones lo único que necesitamos es un hombro amigo y palabras de aliento.

Un abrazo y hasta incluso una canción pueden salvar la vida de alguien deprimido.

Un claro ejemplo es el caso que te contaremos a continuación.

En Florida (Estados Unidos), una mujer impidió que un desconocido se quitara la vida al cantarle una canción de Linkin Park.

De acuerdo con información de medios locales, el incidente tuvo lugar el pasado 20 de febrero, pero apenas hace unos días se compartió el video.

Aquel día, Cristina Settanni conducía por una autopista en la ciudad de Orlando cuando notó a un hombre al borde de un puente. La mujer estaba preocupada de que el desconocido estuviera pensando en quitarse la vida y sin dudarlo decidió detenerse.

"Paré porque he estado en su lugar. Por eso sé cómo se siente al estar en el borde del abismo y pensar que esta es tu única opción. Necesitaba que alguien le mostrara que a alguien le importaba lo suficiente como para decirle que no tenía que hacerlo", dijo Settani.

Para no incomodarlo y provocar que realizara alguna acción fatal, ella decidió sólo acercarse y cantarle el tema 'One More Light' (Una luz más) de la banda estadunidense.

Una parte de la canción dice lo siguiente:

"¿A quién le importa si se apaga una luz más? Pues, a mí me importa".

Aquí te dejamos la canción completa y subtitulada para que la escuches:





El hombre -cuyo nombre no fue revelado- al escuchar la canción rompió en llanto.

Settanni estuvo con él hasta que la Policía llegó al lugar. El video fue grabado por una cámara instalada en el uniforme de uno de los agentes.

*Si quieres ver el video da click aquí

Tras unos minutos, el sujeto confesó haber traicionado a su familia y creer que su suicidio resolvería los problemas.

Luego de eso, fue enviado una clínica para recibir ayuda psicológica.