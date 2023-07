Mujer que ‘se casó’ con un fantasma ahora busca 'hombre con pulso'

El ‘matrimonio’ de Rocker Brocarde con Edwardo no fue como ella lo hubiera deseado, por lo que busca una nueva oportunidad en el amor en la ‘tierra de los vivos’.

Rocker Brocarde, se viralizó cuando contó que había contraído matrimonio con un fantasma llamado Edwardo.

Aunque todo parecía ir a la perfección, resulta que ‘casarse’ con un fantasma fue más difícil de lo que podemos imaginar, ya que Brocarde contó a Daily Star hace unos meses que Edwardo, quien fue supuestamente un soldado de la época victoriana, se ha había puesto tóxico con ella y la habría perseguido usando ‘los gritos de un bebé que llora’.

“Ya no me quedan fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona“, comentó al medio.

Pero aún así no se rindió y consultó con una médium para ser asesorada, y después buscó a un exorcista para librarse de Edwardo, ya que según su relato, no la dejaba en paz.

Afortunadamente Brocarde pudo dar fin a su ‘matrimonio’ exitosamente, al punto de querer encontrar otra oportunidad en el amor pero esta vez en Tinder, luego de que con un fantasma no funcionara.

“Estoy llena de alegría, renacida, emocionada por la vida y muriendo por reír, divertirme y sentirme libre. No me di cuenta de lo agotador que podía ser estar casada con un fantasma, estaba tan envuelta en el drama de Edwardo que olvidé lo divertida que es la tierra de los vivos“, comentó Brocarde a The Sun.

“No puedo creer la respuesta que recibí en Tinder. Nunca antes había estado en una aplicación de citas, así que estaba nerviosa por unirme y me preocupaba que nadie quisiera salir con una mujer que se casó con un fantasma“, dijo asegurando que la experiencia con Edwardo la perturbó.

“Me siento muy halagada pero muy cautelosa, ya que no quiero atraer a otra rata amorosa. Estoy aterrorizada de que otro fantasma aparezca en mi vida, ahora he terminado con los espíritus de citas, no quisiera volver a experimentar una relación tan turbulenta como la mía y la de Edwardo”, declaró a The Sun.

“Quiero que mi próximo amor sea tan apasionado como lo fue Edwardo, y todavía quiero una conexión fuera de este mundo. Pero esta vez estoy buscando a un hombre con pulso y eso no es negociable”, concluyó al medio.