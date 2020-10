Mujer pide quitar a su hijastro de foto familiar

Tomada de Internet

Australia.- Una australiana pidió el favor de borrar a su hijastro, usando Photoshop, de una foto familiar en el grupo de Facebook "Photoshop Fairy Connection".

Esta semana se viralizó, y sobre todo causó indignación y rechazo, el caso de una mujer australiana, llamada Natalie, que pidió en Facebook eliminar a su hijastro de una foto familiar en un grupo especializado de Photoshop.

De acuerdo con el portal Bored Panda, aunque la historia comenzó en Facebook, fue en Twitter que tomó mayor relevancia cuando un tuitero estadounidense, llamado Wade Cross, publicó un pantallazo del indignante pedido de la mujer.

“Hola, ¿Alguien puede eliminar al niño del centro?… Estoy dispuesta a pagar 10 dólares”, se lee en la publicación de Facebook de la mujer.

“El nudo en mi garganta después de ver esto nunca desaparecerá… Extraño mucho a mi pequeño. Puede que tenga algo que ver con esta situación en particular, pero este niño (el hijastro de la foto) podría vivir conmigo y estaría en cada foto que tome para el resto de mi vida”, comentó Cross y cuyo tuit se viralizó con casi 13.000 compartidos.

Lo más lamentable del caso viral, de acuerdo con un pantallazo de una conversación, es que el padre del niño estuvo al tanto del pedido de la mujer.

“Hola Down, ¿está bien si publico esta foto en un grupo de Photoshop para ver si se puede eliminar a mi hijastro? Si no, lo entiendo completamente”, preguntó la mujer, a lo que él respondió: ¿No nos tomamos fotos sin él? Seguro, amor, puedes hacerlo, no me importa”.

“Sí, quiero una foto solo con mis niños y no, no nos tomamos sin él. Muchas gracias”, finalizó la australiana, que una vez obtuvo lo que deseaba, cambió su foto de perfil de Facebook con la foto en la que no sale su hijastro.

Tras la viralización del trino de Cross, cientos de personas mostraron su rechazo al pedido de la mujer.

“Repugnante”, “Vergonzoso”, “¿Qué padre permite que su nueva esposa haga algo así?” o “Ese pobre niño, qué padre tan patético permitirle hacerle esto a su hijo”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.