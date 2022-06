Mujer nombra a su perrito como el bebé de su amiga y terminan peleadas

Muchas personas deciden ponerle a sus animales de compañía nombres que por lo general son usados en humanos. Aunque para algunos no hay problema, otros pueden llegar a ofenderse.

Tal es el caso de una mujer que se peleó con una amiga por ‘robarle’ el nombre que había escogido para su bebé.

A través de la plataforma Reddit, la joven de 19 años contó que recibió un cachorro de cinco meses y quiso llamarlo Milo en honor a su hermano fallecido hace casi una década.

Ella y su hermano siempre habían dicho que llamarían a sus hijos como el otro, pero cuando vio por primera vez a su nuevo perro, le llamó la atención lo mucho que se parecían sus ojos a los de su hermano. Por esa razón decidió usar ese nombre para su animal.

Sin embargo, a su amiga Jessie, que está esperando su primer bebé, no le hizo ninguna gracia, ya que ella quería ese nombre para su hijo.

En Reddit, la dueña del perro, que ya hasta compró el collar para Milo, ha pedido opiniones para saber si hizo mal y consideran que le robó el nombre.

'Estaba muy callada y le pregunté qué le pasaba. Me dijo: 'Voy a llamar a mi hijo Milo. No puedes llamar a tu perro así. No quiero que mi bebé se llame como un perro’, contó la chica.

"Le dije que 'sabías que me gustaba el nombre. De todos modos, nunca te ha gustado'. Ella dijo que 'el nombre de su bebé era más importante que el nombre de un animal tonto'. Me dijo que ella y su novio ya habían comprado camisetas con el nombre y que ya se lo habían contado a sus familias. Le contesté que ella sabe por qué me gusta el nombre. Ella me exigió cambiarlo y dijo que al perro no le importaría. El caso es que tengo una conexión con este nombre. No estaba seguro de si iba a llamar a mi perro Milo, pero cuando lo conocí supe que ese era su nombre".

La mujer, que responde al nombre de usuario u/Accurate_Zucchini_27, admite que se sintió "un poco triste" dado que Jessie conocía el contexto detrás del nombre. Así que le pidió que eligiera otro para su bebé. Por desgracia, a ella no le gustó nada esta sugerencia.

También contó que la amiga comenzó a gritarle, pero al final optó por irse de su casa.

Por si fuera poco, la mamá de la amiga también le llamó para pedirle que dejara libre el nombre, pero tampoco cedió.

‘Puedes usar el nombre y ella puede usar el nombre’ / ‘A nadie le importa que tu bebé comparta nombre con un perro cualquiera’ / ‘No puedes robar un nombre cuando no sabes que otra persona piensa usarlo’, fueron algunos de los comentarios que dejaron.