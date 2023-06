Mujer le lanzó las cenizas de su madre a Pink en pleno concierto

Ciudad de México.- Un incómodo momento vivió la cantante Pink en uno de sus conciertos; una asistente le lanzó las ceniza de su madre.

El momento quedó grabado por los fans, y se puede ver a la intérprete incómoda e incluso aseguró que era la primera vez que le sucedía algo así.

PUBLICIDAD

En Twitter circularon las causas que orillaron a la fan a lanzar las cenizas de su madre: la persona que murió tenía muchos problemas de salud y como homenaje la lleva a todos los lugares posibles.

“Su madre no podía salir mucho porque estaba muy enferma cuando estaba viva. Así que esta dama lleva sus cenizas a lugares… No es del agrado de todos, pero si le da consuelo a esta mujer, eso depende de ella. No para mí”.