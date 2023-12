Mujer interrumpe misa de Navidad porque no la dejan dormir

En vísperas de la Navidad, en una iglesia de Neiva, Huila, en Colombia, una mujer interrumpió una misa, en el marco de las celebraciones de Navidad, para expresar su molestia sobre la hora de la celebración, puesto que habría sido a altas horas de la noche o en la madrugada. El argumento de la joven fue que los invitados a la festividad “hacían mucho ruido”, por lo que, directamente, fue a quejarse con los religiosos.

La mujer, vecina de la parroquia de Santa Marta, no dudó en interrumpir la ceremonia, mientras los creyentes celebraban la última jornada de la novena en honor al nacimiento del niño Jesús. En las grabaciones compartidas, se escucha a la mujer exigiendo a los presentes que “bajen el volumen”, debido a que desde su casa se escuchaba el ruido.

“Todo el mundo está durmiendo. Por favor bájenle, algunas personas laboran a las 7 de la mañana. A mí no me interesa lo que digan. Sólo les pido que respeten y se callen”.

En la grabación se observa cómo, a pesar de la interrupción, el sacerdote continuó con la oración, aparentemente haciendo caso omiso a la petición de la mujer. La situación se volvió más tensa cuando la mujer se acercó al altar para expresar su queja directamente al sacerdote, quien no detuvo la ceremonia.

Los asistentes a la misa le pedían a la mujer que se retirara del evento religioso, y mientras más se enojaba, ellos más cantaban y hacían ruido. Sin embargo, ella continuó gritando para que su petición se realizará. Algunos internautas la apodaron como: la “Nueva Grinch”, por su carácter agresivo y por querer acabar con la Navidad.

“Aléjese de mí y cállese. Por favor, llevo horas tratando de dormir”.

"Con todo respeto, pero una misa un domingo en la madrugada tampoco", "No es ninguna Grinch. Hay que respetar el derecho al descanso de los demás", "No es la forma, pero tiene razón: el espacio público no es para exhibir mis creencias privadas", fueron algunos de los comentarios.