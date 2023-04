Mujer gastó 25 mil dólares en agrandar sus labios y sufre por estar soltera: 'Creen que estoy loca'

Andrea Emilova Ivanova es una mujer búlgara que ha llamado la atención en redes sociales y, probablemente, también en las calles de su ciudad, debido a su particular apariencia. Esto porque la joven ha desembolsado casi 25 mil dólares en inyectarse ácido hialurónico en los labios.

Emilova, quien busca tener los “labios más grandes del mundo”, se ha sometido hasta el momento a 43 de estos procedimientos y ahora decidió ampliar sus intervenciones rellenándose sus pómulos con el mismo producto cosmético, gastando en esto 2 mil dólares más.

La mujer de 25 años comenzó con este proceso en 2018 y espera romper algún tipo de récord con “su estructura facial bien definida”. “No me gustan las apariencias ordinarias y aburridas. Soy fanática de las formas enormes y las bellezas excéntricas”, comentó a Daily Mail.

“La belleza natural me aburre, así que decidí cambiar radicalmente mi apariencia. Quería verme con un antes y un después drásticos y todavía tengo muchos cambios por delante, ya que aún no he terminado de cambiarme“, agregó.

Sin embargo, este deseo por verse diferente ha provocado que le cueste mucho dejar la soltería y encontrar por fin al hombre de sus sueños. “Soy una chica con una apariencia extravagante y eso es extraño para muchos hombres. Claro que hay muchos a los que les gusto bastante, pero también hay otros que no. Piensan que soy extraña y loca”, manifestó.

Pese a que la hace feliz que varios de sus fanáticos la hayan contactado por redes sociales para invitarla a salir, darle dinero y viajes a diferentes países del mundo, piensa que estará aún más feliz cuando conozca al amor de su vida.

Por esta razón decidió arriesgarse y unirse a la versión búlgara del reality show The Bachelor con la esperanza de encontrar el amor. “No sé si le gustarán las chicas como yo con belleza artificial. Pero estoy ansiosa por sorprenderlo con mi comportamiento amable y mis buenos modales”, finalizó