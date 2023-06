Mujer gana 20 mil dólares al mes vendiendo sus fotos sin depilarse

Una mujer estadounidense encontró su propio nicho dentro de la industria para adultos, vendiendo fotos de ella completamente al natural y sin depilar de su cuerpo ni un solo vello.

Aseguró que gracias a esto su cuenta bancaria ha incrementado conforme su pelo va creciendo, ganando alrededor de 20.000 dólares mensuales.

Según Daily Star, Cherry de 25 años es conocida en las redes sociales como ‘Itty Bitty Cherry’, y sus fans le han ayudado a amasar una buena cantidad de dinero comprando fotos y videos.

La modelo tiene una licenciatura en Administración de empresas, sin embargo encontró en este negocio una forma de recibir buenos ingresos y de manera mucho más cómoda. Con sus desnudos peludos, ha logrado incluso viajar por el mundo y vivir sin preocupaciones.

“He estado cultivando mi arbusto durante unos seis meses y dejé de afeitarme todo lo demás hace ocho meses”, comentó al portal.

Explicó que conoció este campo luego de que un seguidor le ofreció mucho dinero para depilarse y luego otro subiera la oferta para que dejara de hacerlo:

“Me afeité hace seis meses porque uno de mis fanáticos me pagó 5.000 dólares para hacerlo. Otro me pagó 7.000 para no volver a afeitarme, ¡así que aquí estoy!”, detalló.

“Me di cuenta de que había un mercado en la industria del trabajo sexual para chicas peludas. Mis fans empezaron a pedirme que me dejara crecer el pelo por todas partes y a medida que crecía mi cabello, también lo hacía mi cuenta bancaria”, sumó.