Mujer evitó que le robaran su teléfono usando lenguaje 'ñero'

Colombia.- Las redes sociales son una plataforma utilizada por millones de personas para contar algunas situaciones que viven a diario, como por ejemplo, una joven que reveló el momento en el que iba a ser atracada en Bogotá y lo único que se le ocurrió para salir ilesa de la situación fue hablar en lenguaje 'ñero'.

Según el relato de la joven identificada en la red de TikTok como Manu Sarmiento , los hechos ocurrieron en plena Autopista Norte con calle 85, en el norte de la capital.

La mujer contó que iba caminando por la vía, cuando de un momento a otro sintió que un hombre la tomó por detrás y le puso un cuchillo a la altura del abdomen. En ese momento lo único que se le ocurrió fue intentar simpatizar con el atracador y por ese motivo usó su misma forma de hablar.

Manu contó que hace tres meses le habían robado el celular, por ese motivo no quería volver a perderlo, situación que la animó a sacar sus dotes de 'actriz'.

"Con el cuchillo en el estómago, lo primero que pensé fue: ‘Mari… me acabo de comprar un celular y ya me lo van a robar otra vez’. Entonces, le dije: ‘Uy no, ‘ñero’, a lo bien, veo le digo’. Yo empecé a hablar así por empatizar utilizando todos los poderes que me dejó mi infancia en Suba", comenzó diciendo la joven tiktoker.

Cuando ella se dio cuenta que había captado la atención del ladrón, exageró su historia y le dijo que hace tres semanas le habían robado el celular, que le daba lo que quisiera, pero no el celular: "Se lo juro, se lo juro, le doy lo que quiera, pero no me toque el bicho, se lo suplico".

Para sorpresa de la mujer, el delincuente accedió a no robarle el celular y a cambio le pidió la billetera, sin embargo, Manu le dijo que ella le daba el dinero, ya que a él no le servían los papeles de identidad de ella.

"Saqué la billetera y el piro… la iba a coger. No contenta de haber salvado el bicho [celular], le dije: ‘Parce, ¿a usted para qué le sirven mis papeles? Yo le saco la plata", contó la joven.

De esta manera, Manu evitó que le robaran su celular nuevo en las calles de Bogotá.