Mujer de 28 años revela que nunca ha tenido novio

La creadora de contenido de TikTok, Jessica Cárdenas, de 28 años, sorprendió a sus seguidores al confesar que a sus 28 años nunca ha tenido novio.

“Tengo 28 años y nunca he tenido novio. Cuántas veces no me ha rondado por la cabeza ‘ya me quedé sola’, ‘quizás es que he hecho algo mal’, ‘quizás no soy lo suficiente bonita o simpática’, ‘quizás debería cambiar algo de mi personalidad’... ‘a lo mejor tengo que reírme de las bromas que no me dan risa’, ‘me tengo que forzar’, a lo mejor yo tengo algo de malo y ahuyento a los hombres… “, dijo.

La grabación cuenta con cinco millones de reproducciones, 400 mil likes y 12 mil comentarios entre los que destacan:

“No te has perdido de nada la verdad”, “No has tenido novio pero tienes la sudadera de Lizzie McGuire más cool del planeta… Ya llegará”, “35 y nunca he tenido novio”, “Tengo 22 y nunca he tenido novio jaja siento que es porque tengo las expectativas muy altas”, “Yo tengo 27 años y nunca he tenido novio, si he tenido pretendientes y la oportunidad de tenerlo, pero no siento nada por ellos y prefiero estar sola”, “30 y tampoco nunca he tenido novio. Amo mi soltería, me acostumbré tanto a mi misma que me siento muy a gusto así”.