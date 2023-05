Mujer casada se enamoró de otra y su esposo la apoyó

Con el paso de los años se ha visto cómo la configuración de las parejas ha cambiado y que van surgiendo otras opciones que antes no eran consideradas o aceptadas. Una de esas tiene que ver con el poliamor y el “amor libre“.

Leah Hamilton, madre de dos hijas, está en una relación de ese tipo con su marido, a quien conoció en la universidad de Nueva Zelanda. Según Daily Mail, ella se considera como queer y ha intentado desde siempre desmarcarse de la monogamia.

Hace unos días su historia salió a la luz luego de que revelara que se enamoró de otra mujer mientras estaba casada con su esposo.

La pareja siempre estuvo en una relación no monógama desde el momento en que se conocieron. De hecho, cuando celebraron su boda se besaron con otras personas en la fiesta, algo que podría ser demasiado abierto de mente para algunas personas.

Tras unos años juntos, y de haber tenido 2 hijas, Leah reveló que se enamoró de otra mujer en las puertas del jardín de infantes de una de sus retoñas. Aunque al comienzo parecía solo una amistad, esta relación fue avanzando rápidamente hasta que tuvo más citas con esta mujer.

Una de las cosas que la tranquilizaba era que sabía que su esposo la comprendería, debido a su naturaleza “tranquila y sensible“.

Y Leah tenía la razón. El matrimonio, que desde que comenzaron han descubierto “una cultura muy abierta y un estilo de vida en el que tener hijos no es una barrera para pasar un buen rato“, asumió esta nueva relación.

“Ambas éramos tipas salvajes, aventureras, en busca de diversión. No tenía idea de si mi esposo me apoyaría a conectarme con ella, no solo como una conexión, sino como una relación real“, agregó.

Con el paso del tiempo las familias se entrelazaron y la mujer pasó a ser parte habitual de sus paseos de fin de semana. De hecho, compartían el cuidado de los niños e invitaban a ambos esposos a cenar con ellos.

La relación fue teniendo algunos problemas luego de 2 años por algunos desequilibrios. “Mi novia y yo estábamos muy emocionales y chocamos de una manera que nos desgarró lentamente“, aseguró.

Tras la ruptura, Leah estuvo devastada y lloró “todos los días durante meses“. Sin embargo, su esposo estuvo ahí para consolarla. “Él escuchó mi dolor y me abrazó. Se ocupó de nuestros hijos y de la casa más de lo habitual“, dijo.

Con estas experiencias, esta madre se ha dado cuenta que es afortunada de tener a su marido al lado suyo. “Estoy feliz de moverme con él en cualquier dirección que fuera. Me siento empoderada para ser yo misma y experimentar la vida en su plenitud“, cerró.