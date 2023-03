Modelo no binario enamora con su belleza

Dicen que en gustos no hay nada escrito y Jorge Chacón ha demostrado totalmente eso. Esto porque el modelo gusta vestir tanto con ropa femenina, como masculina, demostrando que cualquiera de las dos tendencias, las luce increíble y despierta la admiración de varias las personas.

Jorge Chacón es un modelo de origen venezolano, quien lleva ya años radicado en Chile. Pero, lo que sorprende a sus fans no es la manera en cómo se adaptó tan rápido de un país a otro, sino a su gran forma de adaptación del género masculino al género femenino.

Hace un tiempo, el joven ha confesado identificarse con el género “no binario”. Es decir, no se siente ni hombre ni mujer, por lo que no se encasilla en aquellas normativas sociales.

Hay días que Jorge quiere vestir con minifalda, tops, cabello lacio y mucho maquillaje artístico en su rostro. Otros, que simplemente, prefiere no afeitarse, estar sin camiseta y pantaloncillos masculinos. Con ambas formas se siente totalmente cómodo y representado.

Es por ello, que el modelo ha basado gran parte de su contenido en TikTok en hacer clips de “transiciones” donde de un segundo a otro, pasa de chico a chica (o viceversa) y muestra lo bien que se ve en ambas versiones. No por nada acumula más de 6 milones de seguidores en la red social.

Y es por esa misma vía, que Jorge suele recibir divertidos comentarios, donde personas de distintos géneros intentan coquetear o halagarlo de maneras divertidas.

“Pasó de ser mi amigo, a mi prometida”, “El verdadero José María o María José”, “Yo me tomo un par de shots de agua y no respondo por mis actos”, “Ay, se me cayó la heterosexualidad”, “Con una mano en el corazón, muchachos…”, son parte de la clase de comentarios que recibe el modelo.

Lo que Jorge nunca ha dejado de transmitir es que es una persona orgullosa de ser libre y romper estereotipos de género. Y así es feliz.