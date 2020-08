'Mochilero' francés hace viral su negocio con volantes escrito a mano

Tomada de Internet

Nayarit.- "Yo era mochilero y practicaba el malabar en las esquinas".

En medio de la contingencia sanitaria y la difícil situación económica que se vive hay quienes buscan seguir adelante, es el caso de Cirilo de 39 años de edad, originario de Francia, quien tiene poco de haber llegado a Tepic y decidió dejar las calles en donde hacia malabares para ganarse la vida para emprender un negocio de comida francesa en la colonia San Antonio de Tepic.

"Todos necesitan de comer y luego más bonito y mejor cocinar que estar en las esquinas", expresó.

Sus ganas de salir adelante y el buen corazón de la gente de Tepic lo llevaron a que le prestaran un local para empezar, al no contar con recursos económicos para hacer publicidad hizo volantes escritos a mano para promocionar su negocio en las inmediaciones de la colonia.

"Primero me prestaron dos lugares, uno fue un martes y otro fue un domingo donde hice comida para amigos para que prueben y de ahí me prestaron este local, empecé con pollo a la cerveza pero no fue muy bien", recordó.

Uno de los volantes llegó a manos de Paul, quien decido tomar una fotografía al mismo y subirlo a las redes sociales para ayudarlo a atraer más clientes, de inmediato comenzó a viralizarse.

"Cuando llegue a mi casa porque me lo dio de rápido, lo abrí y lo vi fue una sensación me dio mucho sentimiento el ver que alguien en esta situación con la pandemia y todo sigue buscando una manera honesta de ganarse la vida, aunque sea con un volante escrito a mano", manifestó Paul.

Pamela, otra de las clientas de Cirilo también decidió ayudarlo.

"Dije bueno a lo mejor no cuenta con el capital para hacer volantes y emprender formalmente dije igual y necesita ayuda, me metí a la página que estaba en el volante de este chico y vi que hacía publicaciones, y dije yo creo que necesita ayuda, igual con que le llegue una persona de mis contactos yo lo voy a publicar y le encargué dos sándwich y dije bueno los voy a probar , no llegaron hasta hoy pero ya los probé y muy buenos y dije lo voy a recomendar".

Gracias a las redes sociales los clientes han comenzado a llegar a su negocio de comida.

"Ayer por primera vez tuve bastantes clientes y hoy ya tengo como cuatro a cinco pedidos, más lo que vuelvan a venir", dijo Cirilo.

Cirilo aún no elabora comida mexicana pero no lo descarta.

"No todavía no, puedo hacer unos tacos, que son como las crepas pero más pequeñas, verdad".