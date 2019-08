Mira la tierna reacción de este perrito al darse cuenta que fue adoptado

Ciudad de México- Día a día miles de perritos esperan pacientes entre rejas el poder ser adoptados por una familia que los quiera y los cuide.

Sin embargo, tristemente muchos mueren en la soledad de un cuarto frío o a la intemperie esperando ese momento.

Por esta razón es que el video del que te contaremos hoy se hizo tan viral.

La página Info7 compartió hace una semana un hermoso video que muestra la reacción de un perrito al darse cuenta que por fin fue adoptado.

El can -al parecer incrédulo- mueve la colita cuando se percata que alguien se acerca a él con una correa. Al salir de la jaula no hace otra cosa más que saltar de la emoción y acercarse a las demás jaulas como diciendo: 'Hey, miren, ya me voy".

Durante varios minutos el perro le hace 'fiestas' a sus nuevos dueños, quienes se encargaron de grabar la emotiva escena.

Aunque no hay más datos de dónde ocurrió ni de quiénes son los adoptantes, el video se difundió masivamente por lo bello que es.

Hasta el momento se ha compartido más de 48 mil veces y generado más de 100 mil reacciones.